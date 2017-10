Tausende Franzosen haben erneut gegen die Arbeitsmarktpolitik ihrer Regierung protestiert.

In Paris gingen nach Angaben der Gewerkschaft CGT 25.000 Demonstranten auf die Straße. Die Polizei bezifferte ihre Zahl mit 5.500. Auch in Marseille und anderen Städten gab es Kundgebungen. Es war der dritte landesweite Aktionstag, seit im September ein neues Arbeitsgesetz in Kraft getreten ist, das die 35-Stunden-Woche aufweicht und den Kündigungsschutz lockert. Die Gewerkschaft wirft der Regierung vor, einseitig die Interessen der Arbeitgeber zu vertreten. Präsident Macron macht dagegen geltend, durch die Reform werde die Arbeitslosigkeit in den kommenden zwei Jahren deutlich zurückgehen.