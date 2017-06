In Frankreich ist die Zahl der Arbeitslosen gestiegen.

Ende Mai waren nach Regierungsangaben 3,49 Millionen Menschen als unbeschäftigt registriert. Damit stieg die Quote gegenüber April um 0,6 Prozentpunkte. Im Jahresvergleich ist der Trend aber positiv. Verglichen mit Mai 2016 sank die Arbeitslosenzahl um 0,8 Prozentpunkte. Nach den jüngsten Zahlen der europäischen Statistikbehörde Eurostat lag die Arbeitslosenquote in Frankreich im April bei 9,5 Prozent. Das ist mehr als doppelt so hoch wie in Deutschland.



Frankreichs Präsident Macron will die Wirtschaft durch eine Reihe von Reformen in Schwung bringen. Am Mittwoch soll im Kabinett eine umstrittene Lockerung des Arbeitsrechts auf den Weg gebracht werden.