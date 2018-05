In mehreren französischen Städten haben zehntausende Menschen gegen die Politik von Präsident Macron demonstriert.

Dazu aufgerufen hatten linke Oppositionsparteien, Gewerkschaften und die globalisierungskritische Organisation Attac. Die größte Kundgebung fand in Paris statt, außerdem gingen in Straßburg, Marseille und Reims Demonstranten auf die Straße. Dennoch fiel die Beteiligung abermals weitaus geringer aus, als bei vergleichbaren Massenprotesten früherer Jahre.



Der Widerstand richtet sich gegen Macrons Reformkurs. Aus Sicht seiner Gegner werden vor allem Unternehmen und Besserverdienende bevorzugt. Der Präsident selbst argumentiert, Frankreich müsse sich von starren Strukuren trennen und wettbewerbefähiger werden. Zuletzt waren Anfang Mai in Paris zehntausende Menschen gegen Macron auf die Straße gegangen.

Diese Nachricht wurde am 26.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.