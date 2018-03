Nach der Geiselnahme in einem Supermarkt in Südfrankreich geht die Regierung von einem Terrorakt aus.

Darauf deuteten alle bisher vorliegenden Informationen hin, erklärte Ministerpräsident Philippe in Paris. Das Innenministerium bestätigte, dass zwei Menschen getötet wurden. Zudem seien mehrere Personen verletzt worden, teilte die Polizei mit. In einem Supermarkt in dem Ort Trèbes bei Carcassonne hatte ein bewaffneter Mann am Vormittag mehrere Personen in seine Gewalt gebracht und um sich geschossen.



Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordes. Der Sender France Info meldet, die Behörden hätten den Täter identifiziert, er sei in einer Anti-Terror-Datei erfasst. Vonseiten der Ermittler hieß es, es handele sich um einen rund 30 Jahre alten Marokkaner. Er sei der Polizei bekannt und wegen seiner Radikalisierung observiert worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft bekannte der Mann sich zur Terrormiliz IS.



Zuvor hatte ein Angreifer in Carcassonne auf Polizisten geschossen und einen von ihnen verletzt. Ob es sich um denselben Täter handelt, steht noch nicht fest.

