Ausgerechnet Benoit Hamon. Der "kleine Ben", der "Träumer" – wie sie ihn hier nennen, der meint, die Franzosen könnten mit der digitalen Revolution und ihren dramatischen Veränderungen der Arbeitswelt nur zurechtkommen, wenn jeder ein bedingungsloses Grundeinkommen von 750 Euro monatlich erhält – und der dafür 400 Milliarden Euro jährlich veranschlagt, aber nicht sagt, woher das Geld kommen soll.

Aber nein: Die Mehrheit der Wähler hat sich für Benoit Hamon entschieden und zwar nicht trotz seines zentralen Vorhabens, sondern, Umfragen zufolge, genau deswegen. Das Bedürfnis nach dem fürsorglichen Staat ist nach wie vor sehr groß in Frankreich – das Wahlergebnis zeigt auch, dass Präsident Hollande und sein Premierminister Manuel Valls viel zu wenig getan haben, um die eigene Partei von der Notwendigkeit einer reformierten Wirtschafts- wie einer soliden Haushaltspolitik zu überzeugen. Die französischen Sozialisten haben eine Richtungswahl erlebt, die zu einer Zerreißprobe für die gesamte Partei werden könnte. Denn mit Manuel Valls stand Benoit Hamon ein Konkurrent gegenüber, wie er gegensätzlicher kaum sein konnte – ein sozialdemokratisch geprägter Wirtschaftsreformer, der die Ausgaben des Staates vernünftigerweise zurückfahren und Arbeitnehmerrechte zugunsten größerer unternehmerischer Freiheiten einschränken will. Manuel Valls vertritt innerhalb der Partei jene, die sich die "fortschrittlichen Linken" nennen, gewonnen hat die Wahl aber mit Benoit Hamon der Vertreter der "protestierenden Linken" – und beide Lager stehen sich allmählich nahezu unversöhnlich gegenüber, ihre Positionen gelten als unvereinbar.

Und als wäre das für die Partei nicht schon Bedrohung genug, versucht der unabhängige, radikal-linke Kandidat Jean-Luc Mélenchon mit einem kommunistisch geprägten Sozialismus Wähler auf seine Seite zu ziehen; einen Wirtschaftsliberalismus mit linken Untertönen hält der parteilose Emmanuel Macron bereit. Die Sympathisanten linker Politik finden derzeit in Frankreich sehr viele Angebote vor – was nicht so sehr Zeichen intellektuellen Reichtums ist, sondern eher Ausdruck einer nie dagewesenen Zerstrittenheit innerhalb der Linken: und einer völligen Zersplitterung der Sozialistischen Partei. Schon für den Begriff "Sozialismus" gibt es in Frankreich keine allgemein akzeptierte Definition mehr: Auch dies gehört zum Erbe der Präsidentschaft Francois Hollandes, von dem man im Übrigen denken könnte, er wolle über seine Partei bis zum Ende seiner Amtszeit nur noch schweigen.

Wovon spricht, wer vom Sozialismus spricht? Dies herauszufinden, wird in den nächsten Monaten die zentrale Aufgabe der französischen Sozialisten – und die eigentliche Herausforderung für Benoit Hamon sein. Seine Aussichten, französischer Staatspräsident zu werden, sind praktisch gleich Null, und das ist eine gute Nachricht. Ein "Träumer" als Präsident eines Landes, das über Atomwaffen verfügt? Nicht auszudenken.

Jürgen König (Deutschlandradio/ Bettina Straub)Jürgen König, geb. 1959, Journalist, Autor, Moderator. Studierte Musikwissenschaft und Neue deutsche Literatur in Hamburg und Berlin. Von 1991 bis 1996 freier Kulturkorrespondent in Paris, seither für Deutschlandradio tätig als Redakteur und Moderator, Kulturkorrespondent im Hauptstadtstudio von 2010 bis 2013, im Anschluss Redaktionsleiter von "Studio 9 - Kultur und Politik". Seit Januar 2016 Korrespondent in Paris.