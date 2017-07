Eine nur in Maßen gelungene Arbeitsteilung: Während Staatspräsident Emmanuel Macron gestern mit heiligem Ernst grundlegende Ziele definierte, wurde Premierminister Edouard Philippe heute auch nicht viel konkreter. Dabei geht die Kritik ins Leere, wonach der Präsident seinen Ersten Minister zur Nebenfigur degradierte, indem er einen Tag vor dessen Regierungserklärung selber eine Rede hielt, so als wollte er ihm zuvorkommen. Hätte Macron nach ihm gesprochen, hätte es wie eine Korrektur ausgesehen.

Auch die spöttische Rede vom neuen "Sonnenkönig Macron" verfehlt ihr Ziel: Der Parlamentssaal im Schloss von Versailles ist nun mal der in der französischen Verfassung vorgesehene Ort für Grundlegendes, die Verfassung Betreffendes – und genau darüber hat Macron gesprochen. Und: Dem Amt des französischen Staatspräsidenten wieder Respekt zu verschaffen, ist bitter nötig: Nach den Jahren mit Präsident "bling-bling" Sarkozy und dem redseligen Francois Hollande, der ein "normaler" Präsident sein wollte, sich aber vor lauter Entscheidungsschwäche immer mehr verzettelte und immer weniger ernst genommen wurde.

Macron hat ein enormes Machtbewusstsein

Es stimmt schon: Macron hat ein enormes Machtbewusstsein, und auch vieles von dem, was die Pariser Spatzen von den Dächern pfeifen - dass der "Kontrollfreak" Macron hinter den Regierungskulissen in sehr viele Sach- und Personalfragen noch der Ministerien hineinregiert, wird nicht ganz falsch sein. Richtig ist aber auch, dass die Verfassung dem Präsidenten eine enorme Macht gibt; Macron will sie nutzen und was er vorhat, ist wahrlich kühn: das Parlament verkleinern und die Flut immer neuer Gesetze eindämmen, in Teilen ein Verhältniswahlrecht einführen, Volksabstimmungen zulassen, strikte Ethik- und Transparenzregeln definieren, Privilegien streichen, den Abbau der Staatsschulden angehen, der Europäischen Union neue Ziele geben, statt nur Krisen zu managen.

Diesen beeindruckenden Maßnahmenkatalog hatte schon der Kandidat Macron immer wieder erläutert, aber es macht eben einen Unterschied, ob ein Kandidat redet oder ein gewählter Präsident. Den großen Worten müssen nun entsprechende Taten folgen - doch wie denn nun die "tief greifenden Reformen" aussehen sollen, die Macron gestern angekündigt hatte, ließ Regierungschef Edouard Philippe nur im Ungefähren. Arbeitsmarkt, Justiz, Bildungs- und Gesundheitswesen, die Sozialsysteme - alles soll besser funktionieren, gerechter, effizienter, digitaler werden - aber wie? Vor allem zum neuen Arbeitsrecht, der wichtigsten Reformbaustelle, hätte man gerne mehr erfahren - so bekam die Geschichte der angekündigten Reformen nur ein weiteres Kapitel. Vielleicht steckt dahinter das Kalkül, die Grausamkeiten zu dosieren - immerhin kündigte Philippe auch an, die öffentlichen Ausgaben drastisch zu reduzieren, um schon in diesem Jahr die Defizitgrenze von drei Prozent des Bruttoinlandsproduktes einhalten zu können, alle Ministerien müssten dazu nach "vermeidbaren Ausgaben" suchen. Es scheint ernst zu werden mit dem Sparen.

Jürgen König (Deutschlandradio/ Bettina Straub)Jürgen König, geb. 1959, Journalist, Autor, Moderator. Studierte Musikwissenschaft und Neue deutsche Literatur in Hamburg und Berlin. Von 1991 bis 1996 freier Kulturkorrespondent in Paris, seither für Deutschlandradio tätig als Redakteur und Moderator, Kulturkorrespondent im Hauptstadtstudio von 2010 bis 2013, im Anschluss Redaktionsleiter von "Studio 9 - Kultur und Politik". Seit Januar 2016 Korrespondent in Paris.