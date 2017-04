Der scheidende französische Präsident Hollande hat sich für den linksliberalen Kandidaten Macron als Nachfolger ausgesprochen.

Er rief die Bürger auf, in der Stichwahl am 7. Mai für Macron zu stimmen, um die Chefin des rechtsextremen Front National, Le Pen, zu verhindern. Deren Plan für einen Austritt aus dem Euro würde die französische Wirtschaft ruinieren und die Freiheit gefährden, warnte Hollande. Der Kandidat seiner sozialistischen Partei, Hamon, hatte es genauso wenig in die Stichwahl geschafft wie der konservative Bewerber Fillon.



Die Sozialisten planen nun eine Werbekampagne, um Macron zu unterstützen. Parteichef Cambadélis kündigte an, es würden vier Millionen Wahlaufrufe verteilt und hunderttausende Plakate angebracht. Die konservativen Republikaner empfahlen ihren Anhängern nur indirekt, für Macron zu stimmen.