Nach der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahl wollen die unterlegenen Sozialisten und Republikaner einen Sieg der rechtsextremen Kandidatin Le Pen in der Stichwahl verhindern.

Die Sozialisten appellierten an ihre Anhänger, am 7. Mai für den linksliberalen Bewerber Macron zu stimmen. Dazu wollen sie vier Millionen Wahlaufrufe verteilen und in ganz Frankreich hunderttausende Plakate anbringen. Die Führung der konservativen Republikaner rief dazu auf, wählen zu gehen, um Le Pen zu schlagen. Keine der beiden Parteien wird in der Stichwahl um die Präsidentschaft vertreten sein - ein Novum in der Geschichte der französischen Republik.



Das Auswärtige Amt in Berlin äußerte sich ungewöhnlich deutlich zum Sieg Macrons in der ersten Abstimmungsrunde. Man sei froh und erleichtert über das pro-europäische Wähler-Votum. Macron hatte 23,7 Prozent der Stimmen erhalten, die Chefin des rechtsextremen Front National, Le Pen, 21,5 Prozent.