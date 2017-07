Die französische Schauspielerin Jeanne Moreau ist im Alter von 89 Jahren in Paris gestorben.

Sie spielte in ihrer mehr als 50-jährigen Karriere in gut 120 Filmen mit. Mit dem Krimi-Klassiker "Fahrstuhl zum Schafott" schaffte Moreau 1958 ihren Durchbruch vor der Kamera. International bekannt wurde sie fünf Jahre später mit ihrer Rolle in der Dreiecksgeschichte "Jules und Jim".