Der Deutsche Fußball-Bund hat sich von der Trainerin der Frauen-Nationalmannschaft, Steffi Jones, getrennt.

Dies gab der DFB in Frankfurt am Main bekannt. Übergangsweise übernimmt der frühere U-21-Bundestrainer Horst Hrubesch das Amt. Hintergrund von Jones' Entlassung ist das schlechte Abschneiden der Frauen-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft im vergangenen Sommer sowie beim "She Believes-Cup" vergangene Woche in den USA. Jones hatte das Amt 2016 übernommen.

