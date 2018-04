Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft wird künftig von Martina Voss-Tecklenburg trainiert.

Das teilte der Deutsche Fußball-Bund in Frankfurt am Main mit. Demnach tritt die 50-Jährige das Amt nach dem Ende der WM-Qualifikation an und erhält einen Vertrag bis einschließlich zur Europameisterschaft 2021.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.