Die geschäftsführende Bundesfamilienministerin Barley erhöht den Druck auf Unternehmen, ihre Vorständen stärker für Frauen zu öffnen.

Ein Anteil von unter zehn Prozent in Vorständen der großen deutschen Banken sei nicht hinnehmbar, sagte die SPD-Politikerin dem "Handelsblatt". Dort wo selbstgesetzte Zielgrößen nicht wirkten, brauche man klare Regelungen.



Hintergrund ist eine neue Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Demnach ist der Anteil der Frauen in Führungspositionen in der Kreditwirtschaft zwar leicht gestiegen, in der Versicherungsbranche aber rückläufig.

Diese Nachricht wurde am 10.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.