Bei der Frauenfußball-EM ist das Viertelfinale zwischen Deutschland und Dänemark auf Sonntagmittag verschoben worden.

Wie die UEFA mitteilte, soll das Spiel um 12 Uhr beginnen. Die Begegnung in Rotterdam war am Abend nach sintflutartigen Regenfällen abgesagt worden. Zuvor hatten sich in Doetinchem die niederländischen Gastgeberinnen mit einem 2 : 0 gegen Schweden für das Halbfinale qualifiziert.