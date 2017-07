Bei der Fußball-Europameisterschaft der Frauen ist als letzte Mannschaft England ins Halbfinale eingezogen.

Die Spielerinnen besiegten in Deventer das Team aus Frankreich mit 1:0. Zuvor waren bereits der Gastgeber - die Niederlande - sowie Dänemark und Österreich in die Runde der besten Vier eingezogen. Die deutschen Fußballerinnen unterlagen am Mittag Dänemark und schieden aus dem Turnier aus.