Bundesfamilienministerin Giffey hat sich unzufrieden über den Anteil von Frauen in Firmenvorständen gäußert.

Dieser liege momentan bei lediglich rund sechs Prozent, sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Hier müsse man sich überlegen, was man tue, wenn Gleichstellung von alleine nicht funktioniere. Die Einführung einer Frauenquote für die Vorstände nannte Giffey wünschenswert, sei gesetzlich derzeit aber nicht vorgesehen.



Am 1. Mai 2015 trat ein Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern in Führungspositionen in Kraft. Für die Aufsichtsräte von über 100 Firmen gilt zudem seit 2016 eine feste Geschlechterquote von 30 Prozent für neu zu besetzende Posten. Giffey betonte, hier sei der durchschnittliche Frauenanteil in den betroffenen Unternehmen seither von 21,9 auf 30,9 Prozent gestiegen.

Diese Nachricht wurde am 29.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.