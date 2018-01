In Bezug auf Frauen, die an ihren Genitalien verstümmelt wurden, fehlt es deutschen Ärzten nach Einschätzung der Frauenrechtlerin Elvira Niesner an Fachwissen und Sensibilität.

Die Ärzteschaft sei für die Thematik nicht ausreichend qualifiziert, sagte die Geschäftsführerin der Beratungsstelle "Frauenrecht ist Menschenrecht" in Frankfurt am Main der FAZ. Eine Besonderheit sei auch, dass viele Frauen Opfer und Täterinnen zugleich seien. Mütter sorgten mit dafür, dass ihre Töchter beschnitten würden. Die Themen Genitalbeschneidung und interkulturelle Kompetenz sollten bei der Ausbildung von Gynäkologen eine größere Rolle spielen, forderte Niesner.



Ähnlich äußerte sich die Ärztin Petra Tiarks-Jungk vom Frankfurter Amt für Gesundheit. Viele Frauen erzählten nicht sofort von ihrer Beschneidung. Sie glaubten, bei ihnen sei alles normal. Häufig hätten die Betroffenen auch Probleme damit, das ihnen zugefügte Unrecht zu erkennen. Es nehme Zeit in Anspruch, bis sie den Gedanken zulassen könnten, dass ihre Kultur und Tradition ihrem Körper geschadet hätten.



Die hessische SPD-Landtagsfraktion hatte jüngst eine parlamentarische Anfrage an das Landessozialministerium gestellt. Demnach gab es 2016 in Hessen 572 verzeichnete Fälle von Genitalverstümmelung. Man geht davon aus, dass die Dunkelziffer deutlich darüber liegt.



Viele betroffene Frauen kommen als Flüchtlinge nach Deutschland. Die Eingriffe werden allerdings auch in Europa einzeln und im Verborgenen vorgenommen. Die Geschichte des Rituals reicht zurück bis in die Antike. Weibliche Genitalverstümmelung ist heute noch über die Religionsgrenzen hinweg in etwa 30 Ländern Afrikas, des Nahen Ostens und Südostasiens verbreitet. Ein Grund ist der soziale Druck, den die Eltern auf sich spüren. Wer seine Töchter nicht beschneiden lässt, wird sozial geächtet. Die Weltgesundheitsorganisation geht von bis zu 200 Millionen Opfern aus. Bei der Verstümmelung werden Mädchen die äußeren Genitalien abgeschnitten, bei extremeren Formen werden auch die Klitoris sowie die Schamlippen entfernt und die Scheide bis auf ein kleine Loch zugenäht.

