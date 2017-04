Die Buchautorin und Frauenrechtlerin Zana Ramadani hat scharfe Kritik an den Islamverbänden in Deutschland geübt.

Ramadani sagte im Deutschlandfunk, die Verbände seien islamistisch und integrationsfeindlich. Sie hätten Migranten in den vergangenen Jahren immer wieder vermittelt, dass sie nie wirklich Deutsche werden und eine deutsche Identität entwickeln dürften. Die Politik habe diese "Islamisten" noch hofiert. Dies habe dazu geführt, dass viele Muslime in Deutschland eine extreme, nur über die Religion definierte Identität entwickelten.



Der Islam sei wie alle monotheistischen Religionen eine "sehr gewalttätige und frauenverachtende" Religion. Doch während sich andere Glaubensrichtungen davon bereits emanzipiert hätten, scheue der Islam noch immer eine offene Auseinandersetzung mit der Problematik. Als Symbol der "Unterdrückung und Geschlechterapartheid" nannte Ramadani das Kopftuch. Dieses stehe für einen Rückschritt im Kampf für die Gleichberechtigung. Ein Verbot in bestimmten öffentlichen Gebäuden halte sie deshalb für sinnvoll.



Zugleich forderte Ramadani Migranten auf, sich nicht in einer Opferrolle auszuruhen. Wer die Werte der Mehrheitsgesellschaft nicht anerkenne, werde hier niemals richtig ankommen.



Das vollständige Interview mit Zana Ramadani können Sie am Freitag, 07.04.2017, um 9.35 Uhr in der Sendung "Tag für Tag" hören.