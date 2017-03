Die AfD-Vorsitzende Petry hat Gerüchte dementieren lassen, sie wolle sich aus der Partei zurückziehen.

Da sei nichts dran, sagte ihr Sprecher Lang zu einem Bericht des Berliner "Tagesspiegel". Die Zeitung zitiert Petry mit den Worten, die vergangenen vier Jahre in der AfD hätten für sie persönlich einen enormen Kraftaufwand bedeutet sowie den Abschied von einem geregelten Leben. Weder die Politik noch die AfD seien für sie alternativlos.



Petry, die im Frühsommer ihr fünftes Kind erwartet, war in den vergangenen Wochen mehrfach Anfeindungen auch in den eigenen Reihen ausgesetzt, hatte aber stets betont, sie wolle die Partei geschlossen in den Bundestagswahlkampf führen.