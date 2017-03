Der neugewählte SPD-Parteivorsitzende und Kanzlerkandidat Schulz hat die Angriffe des türkischen Präsidenten Erdogan auf Bundeskanzlerin Merkel eine Unverfrorenheit genannt.

Er sagte am Abend im ARD-Fernsehen, dass ein Staatsoberhaupt die Regierungschefin eines befreundeten Landes in dieser Form beleidige, sei eine Frechheit. Erdogan trete alle Gepflogenheiten der internationalen Diplomatie mit Füßen. Man müsse ihm sagen, dass er das als Präsident eines Nato-Mitglieds und eines EU-Beitrittskandidaten nicht tun könne.



Der Vorsitzende der konservativen EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, Weber, warnte Erdogan vor einer weiteren Eskalation des Konflikts mit Deutschland und anderen europäischen Staaten. Der Stolz einer Nation könne nicht durch das Beleidigen anderer verteidigt werden, sagte Weber den Zeitungen der FUNKE MEDIENGRUPPE. Mit dieser aggressiven Politik schade Erdogan seinem eigenen Land am meisten. Dessen Äußerungen würden mit jedem Tag bizarrer. Europa werde sich allerdings nicht provozieren lassen. - Erdogan hatte Merkel im Zusammenhang mit verhinderten Wahlkampfauftritten seiner Minister in Deutschland Nazi-Methoden vorgeworfen.