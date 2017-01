Freihandel Australien und Neuseeland wollen TPP-Abkommen retten

US-Präsident Donald Trump mit dem Dektret zum Ausstieg aus dem Handelsabkommen TPP (pa/dpa/AP/Vucci)

Nach dem Ausstieg der USA wollen Australien und Neuseeland das Transpazifische Freihandelsabkommen TPP noch retten.

Die Handelsminister beider Länder, Ciobo und McClay, kündigten Gespräche mit den beteiligten Staaten an. Das Abkommen wurde im vergangenen Jahr von 12 Ländern aus dem Asien-Pazifik-Raum einschließlich der USA unterzeichnet, ist aber noch nicht in Kraft getreten. Bislang hat nur das japanische Parlament das Abkommen ratifiziert. Der damalige US-Präsident Obama hatte damit die wirtschaftlichen Verbindungen der Vereinigten Staaten zu Asien stärken wollen. Sein Nachfolger Trump unterzeichnete gestern ein Dekret zum Ausstieg aus dem Vertrag. Er hatte den Schritt im Wahlkampf angekündigt. Trump will auch über das Nordamerikanische Freihandelsabkommen NAFTA mit Kanada und Mexiko neu verhandeln.