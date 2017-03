Deutschland und China wollen sich nach Angaben der Bundesregierung gemeinsam für freien Handel und offene Märkte einsetzen.

Das teilte Regierungssprecher Seibert in Berlin nach einem Telefonat zwischen Bundeskanzlerin Merkel und dem chinesischen Staatspräsidenten Xi mit. Dabei sei es vor allem um die Rahmenbedingungen für den Ausbau der Elektromobilität in China gegangen.



Merkel wird morgen in Washington erstmals mit US-Präsident Trump zusammentreffen, der bereits Strafzölle für Import-

Produkte angekündigt hat. Das wird von Exportnationen wie Deutschland und China mit Sorge betrachtet.