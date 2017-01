Freihandel Gabriel sieht nach TPP-Ausstieg der USA neue Chancen für Europas Wirtschaft

Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel. (picture alliance / Peter Steffen/dpa)

Bundeswirtschaftsminister Gabriel sieht durch den Ausstieg der USA aus dem transpazifischen TPP-Freihandelsabkommen neue Perspektiven für die europäische Wirtschaft in Asien.

Gabriel sagte dem "Handelsblatt", die Räume, die die USA nun freimachten, müsse Europa nutzen. Der Blick sollte insbesondere in Richtung Indien und China gehen. Er forderte die EU auf, rasch eine neue Asien-Strategie zu erarbeiten. Der neue US-Präsident Trump hatte gestern per Dekret den Ausstieg seines Landes aus dem TPP-Abkommen vollzogen. Australien, Neuseeland und Japan wollen ungeachtet dessen daran festhalten. Die Regierungen kündigten heute Verhandlungen mit den Vertragsstaaten an. Der australische Regierungschef Turnbull brachte eine mögliche Beteiligung Chinas ins Gespräch. TPP wurde im vergangenen Jahr von 12 Ländern aus dem Asien-Pazifik-Raum einschließlich der USA unterzeichnet, ist aber noch nicht in Kraft getreten. Bislang hat nur das japanische Parlament das Abkommen ratifiziert.