Freihandel Merkel strebt Abkommen zwischen EU und südamerikanischen Staaten an

Bundeskanzlerin Merkel (Maurizio Gambarini/dpa)

Bundeskanzlerin Merkel setzt sich für ein Freihandelsabkommen zwischen den südamerikanischen Staaten und der Europäischen Union ein.

Sie sei sehr erfreut, dass Bewegung in die Länder des Mercosur-Bundes gekommen sei, sagte Merkel in einer Video-Ansprache. Grundsätzlich befürworte sie internationale Handelsbeziehungen. Zugleich räumte sie ein, dass der Bereich Landwirtschaft schwierig sei. So forderten die südamerikanischen Staaten schon seit geraumer Zeit eine Öffnung der Europäischen Union für ihre Agrar-Exporte als Bedingung für einen Freihandelsvertrag. Ungeachtet dessen sei es wichtig, jetzt wieder ins Gespräch zu kommen, betonte die Kanzlerin.