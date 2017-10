Die Neuverhandlungen zwischen den USA, Kanada und Mexiko über das Freihandelsabkommen Nafta werden verlängert.

Die Handelsminister der drei Länder einigten sich in Washington darauf, die Gespräche bis ins erste Quartal 2018 weiterzuführen. Ursprünglich sollten sie Ende des Jahres beendet werden. Obwohl es bei einigen Themen nach Angaben von Teilnehmern Fortschritte gab, warfen sich die Verhandlungspartner nach der vierten Verhandlungsrunde gegenseitig vor, die Beratungen zu sabotieren. US-Präsident Trump hatte das 1994 in Kraft getretene Abkommen mehrmals als Desaster bezeichnet. Er stößt sich vor allem am Defizit im Handel mit Mexiko.