Wochenlang hatten deutsche Unternehmen und die Bundesregierung angstvoll über den Atlantik nach Washington geschaut. Denn dort schien sich ein protektionistischer Cocktail zusammenzubrauen, der gerade für die Exportnation Deutschland gefährlich werden könnte. Die von US-Präsident Donald Trump und den Republikanern im Kongress angedachten neuen Steuern auf Importwaren würden deutsche Firmen hart treffen. Und gerade Deutschland scheint verletzbar, weil sein großer Exportüberschuss auch von einigen EU-Partnern als Problem empfunden wird.

Doch die Gemüter haben sich zunächst wieder etwas beruhigt. Das hat verschiedene Gründe. So hat sich die neue Trump-Regierung in eine Reihe von internen Problemen verstrickt und allein die Revision der Gesundheitsreform beansprucht viel Energie.

Angesichts der anstehenden G7-, Nato- und G-20-Gipfeln in Europa, die Trump besuchen wird, scheint sein Wunsch zudem nicht mehr sehr groß zu sein, sich mit wichtigen Verbündeten anzulegen. So blieb es bisher neben einigen verstörenden Tweets und irritierenden Äußerungen von Mitarbeitern über bilaterale Handelsabkommen bei der Weigerung der amerikanischen Regierung, beim G-20-Finanzministertreffen einen Passus für Freihandel zu akzeptieren.

Warnsignal an Washington

Gerade dieses G-20-Treffen war ein Warnsignal an Washington. Denn die Trump-Regierung kann wegen der nötigen Einstimmigkeit bei solchen Gipfeln zwar ein paar Worte in einer ohnehin nicht bindenden Abschlusserklärung verhindern. Aber die USA waren völlig isoliert.

Je härter Trump seine Minister in der Welt auftreten lässt, desto mehr Gegenwind erzeugt er. Der US-Präsident ist dabei, sein Land handelspolitisch zu isolieren, glaubt man mittlerweile nicht nur in der Bundesregierung. Längst liebäugeln die wichtigsten internationalen Partner damit, neue handelspolitische Allianzen um die USA herum aufzubauen.

Auch die in der TTIP-Debatte ausgelebten Globalisierungsängste in Deutschland dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass zwar viele Regierungen einzelne Bereiche ihrer Wirtschaft schützen wollen – aber weltweit dennoch das Bewusstsein dominiert, dass der Austausch von Waren und Dienstleistungen zwischen Staaten den Wohlstand aller vorangebracht hat. Man sei durch eine offene Weltordnung reich geworden, nun müsse man diese verteidigen, mahnte etwa der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe in Hannover.

Die EU gibt Gas

Deshalb gibt die EU nun erst recht Gas in den Verhandlungen über Freihandelsabkommen mit Staaten von Südamerika bis Japan und Australien. Sogar China, das bei den Europäern eben noch als Protektionismus-Land Nummer eins galt, sendet nun Offerten an die EU. Bundeskanzlerin Angela Merkel betonte zusammen mit der chinesischen und der japanischen Regierung, dass man gemeinsam für Freihandel eintreten werde.

Natürlich wollen es sich gerade Länder wie Deutschland und Japan, die für ihren militärischen Schutz auf die USA angewiesen sind, mit der Supermacht trotzdem nicht verscherzen. Der Zugang zum US-Markt ist zudem für global agierende Konzerne so erstrebenswert, dass auch Kompromisse gemacht werden. Aber Trump dürfte auf den kommenden Gipfeltreffen höchstpersönlich die Erfahrung machen, dass sein "America first"-Ansatz in einer Welt nur bedingt gut ankommt, in der die Amerikaner nur noch knapp fünf Prozent der Weltbevölkerung und nur noch 15 Prozent des kaufkraftbereinigten Weltbruttosozialproduktes stellen.

Ein Partner, den man dringend braucht

Das alles ist noch keine Garantie, dass diese US-Regierung nicht am Ende doch zu protektionistischen Maßnahmen greifen wird. Aber auf der Agenda steht statt der befürchteten Isolierung der Exportnation Deutschland nun zunächst einmal eine Lernphase des US-Präsidenten. Vergangene Woche schien er überrascht, als Merkel und einige deutsche Unternehmensführer ihm klarmachten, welch riesige Summen deutsche Firmen bereits in den Vereinigten Staaten investiert haben. Und die Diskussion über duale Ausbildung erinnerte Trump daran, dass er für seinen Traum der Reindustrialisierung der US-Wirtschaft auch gut ausgebildete Arbeitskräfte braucht.

Zumindest für einen Moment erschien Deutschland im Weißen Haus deshalb nicht mehr als Land, das die USA mit seinem Handelsüberschuss angeblich ins Unglück gestürzt hat – sondern als Partner, den Trump für die Verwirklichung seines Traums "Make America great again" dringend braucht.