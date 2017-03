Die Europäische Union will die Gespräche über ein Freihandelsabkommen mit Japan schnell abschließen.

Die Verhandlungen seien in der entscheidenden und hoffentlich letzten Phase, sagte Kommissionspräsident Juncker nach einem Besuch des japanischen Ministerpräsidenten Abe in Brüssel. Dieser sprach sich ebenfalls für einen Abschluss zum frühest möglichen Zeitpunkt aus. Das Abkommen sei notwendig, weil man an einen freien, fairen und regelbasierten Handel glaube.



Nachdem sich die USA aus dem transpazifischen Handelsabkommen TPP mit den Pazifikanrainern zurückgezogen hatten, verstärkte die EU ihre Bemühungen um Handelspartnerschaften.