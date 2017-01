Freihandelsabkommen US-Präsident Trump kündigt TPP

US-Präsident Donald Trump (AFP / Brendan Smialowski )

US-Präsident Trump hat einen Erlass zum Ausstieg seines Landes aus dem Transpazifischen Freihandelsabkommen TPP unterzeichnet.

TTP war ein zentrales Projekt von Trumps Vorgänger Obama, der damit die wirtschaftlichen Verbindungen der USA zu Asien stärken wollte. Das Abkommen wurde von zwölf Staaten einschließlich der USA unterzeichnet, ist aber noch nicht in Kraft getreten. Zusammen stehen diese Länder für rund 40 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung. Zudem erklärte Trump nach einem Treffen mit Unternehmensvorständen, wer in den USA produzieren lasse, solle künftig Vorteile erhalten; wer dagegen ins Ausland gehe, müsse mit hohen Zöllen auf Lieferungen in die USA rechnen. Trump versprach außerdem Steuersenkungen für Unternehmen sowie für die Mittelschicht.



Verfassungsrechtler in den USA reichten eine Klage gegen den neuen Präsidenten ein. Einkünfte seiner Hotels und anderer Geschäfte verstießen gegen eine Klausel, nach der Amtsträger keine Geschenke oder Nebeneinkünfte von ausländischen Regierungen annehmen dürfen. Trump erklärte, die Klage entbehre jeder Grundlage.