Freihandelsabkommen US-Präsident Trump kündigt TPP

US-Präsident Donald Trump (dpa / picture alliance / John Angelillo)

US-Präsident Trump hat ein Dekret zum Ausstieg seines Landes aus dem Transpazifischen Freihandelsabkommen TPP unterzeichnet.

Dies hatte er im Wahlkampf angekündigt. Das TPP-Abkommen ist von den USA und elf weiteren Staaten unterzeichnet worden, aber noch nicht in Kraft getreten. Zusammen stehen diese Länder für rund 40 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung. TPP war ein zentrales Projekt von Trumps Vorgänger Obama, der damit die wirtschaftlichen Verbindungen der USA nach Asien stärken wollte. Trump will auch das nordamerikanische Freihandelsabkommen NAFTA mit Kanada und Mexiko neu verhandeln.



Die Regierung in Mexiko kündigte an, sich unabhängiger von den Vereinigten Staaten zu machen. Präsident Peña Nieto sagte, Mexiko werde unter anderem sein Verhältnis zu Argentinien und Brasilien stärken. Zugleich bot er den USA einen offenen Dialog über Handel, Migration und Sicherheit an.