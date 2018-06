Das Sonderprogramm zur Flüchtlingshilfe im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes soll Ende des Jahres auslaufen und wird nicht verlängert.

Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der grünen Bundestagsfraktion hervor. Zur Begründung erklärte das Bundesfamilienministerium, es habe zu wenige Bewerbungen auf die vorgesehenen 10.000 Freiwilligenstellen pro Jahr gegeben. Von Dezember 2015 bis Mai 2018 hätten rund 11.000 Personen an dem Programm teilgenommen, davon waren knapp 4.300 selbst Geflüchtete. Die Bundesfreiwilligen werden in der Flüchtlingshilfe etwa in Unterkünften, Kindergärten, Schulen und bei der Freizeitgestaltung für Kinder eingesetzt.



Bund und Länder hatten das Sonderprogramm im Herbst 2015 als Reaktion auf die damals hohen Flüchtlingszahlen und das große Engagement in der Bevölkerung beschlossen.

Diese Nachricht wurde am 07.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.