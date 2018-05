Der Großbrand im Europa-Park Rust ist gelöscht.

Derzeit würden noch letzte Glutnester gelöscht und die betroffenen Bereiche aufgeräumt, sagte ein Polizeisprecher. Trotz des Großbrandes öffnete der Europa-Park wie geplant am Morgen seine Tore. Die Themenbereiche Skandinavien und Holland stehen aber vorerst nicht zur Verfügung.



In einer Lagerhalle auf dem Gelände war am Samstag Abend aus noch ungeklärten Gründen ein Feuer ausgebrochen. Tausende Besucher wurden in Sicherheit gebracht. Insgesamt waren gestern 25.000 Menschen auf dem Gelände. Rund 500 Einsatzkräfte von Feuerwehr, THW und Polizei waren im Einsatz. Bei den Löscharbeiten wurden drei Feuerwehrleute leicht verletzt.



Der Europa-Park ist nach Disneyland Paris der zweitbesucherstärkste Freizeitpark Europas. In diesem Jahr rechnen die Betreiber mit mehr als 5,6 Millionen Gästen.

Diese Nachricht wurde am 27.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.