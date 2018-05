Hunderte Feuerwehrleute haben gestern Abend einen Großbrand im Europa-Park im baden-württembergischen Rust unter Kontrolle gebracht.

Das Feuer zerstörte eine Lagerhalle und griff auf einen Themenbereich über. Tausende Besucher wurden in Sicherheit gebracht. Insgesamt waren gestern 25.000 Menschen in dem Freizeitpark. Bei den Löscharbeiten wurden drei Feuerwehrleute verletzt. Die Ursache für den Brand ist noch nicht bekannt. Der Park solle am Vormittag wie geplant öffnen, teilte ein Sprecher mit.



Der Europa-Park ist nach Disneyland Paris der zweitbesucherstärkste Freizeitpark Europas. In diesem Jahr rechnen die Betreiber mit mehr als 5,6 Millionen Gästen.

Diese Nachricht wurde am 27.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.