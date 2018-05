Knapp 25 Jahre nach dem Brandanschlag in Solingen hat sich die Türkei besorgt über eine zunehmende Fremdenfeindlichkeit in Deutschland geäußert.

In einer Erklärung des Außenministeriums in Ankara heißt es, man fordere effektive Maßnahmen gegen Rassismus, Diskriminierung und Islamfeindlichkeit. Zudem sollten Politiker und Medien eine zurückhaltende Wortwahl benutzen. Außenminister Cavusoglu wird morgen in Düsseldorf und in Solingen zu Gedenkfeiern für die Opfer des fremdenfeindlichen Anschlags vom 29. Mai 1993 erwartet. Damals hatten Rechtsextremisten das Wohnhaus einer türkischen Familie in Solingen angezündet. Fünf Familienmitglieder kamen ums Leben.

