Der Tennis-Weltranglisten-Dritte Alexander Zverev hat sein Auftaktmatch bei den French Open gewonnen.

Der an Nummer zwei gesetzte Hamburger besiegte den Litauer Ricardas Berankis in Paris 6:1, 6:1, 6:2. In der zweiten Runde trifft der 21 Jahre alte Zverev entweder auf den Tschechen Jiri Vesely oder den Serben Dusan Lajovic. Vor einem Jahr war Zverev bei den French Open in der ersten Runde ausgeschieden.



Als erster von 15 deutschen Startern scheiterte früher am Tag Oscar Otte. Der nach seinem Qualifikations-Aus nachträglich ins Hauptfeld gekommene Kölner unterlag dem Italiener Matteo Berrettini 6:3, 5:7, 2:6, 1:6.

Diese Nachricht wurde am 27.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.