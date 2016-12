Friedensbemühungen für Syrien Auswärtiges Amt betont Rolle der UNO

Syrische Regierungstruppen in Aleppo (AFP - George Ourfalian)

Das Auswärtige Amt hat angesichts der Bemühungen um eine Friedensregelung für Syrien die zentrale Rolle der Vereinten Nationen hervorgehoben.

Darüber könnten Friedensbemühungen Russlands, der Türkei und des Iran nicht hinwegtäuschen, sagte ein Ministeriumssprecher in Berlin. Nur bei den Vereinten Nationen würden alle an dem syrischen Bürgerkrieg beteiligten Mächte zusammengeführt. Der UNO-Sondergesandte de Mistura habe für den 8.Februar zu neuen Syrien-Gesprächen nach Genf eingeladen.



Russland, die Türkei, der Iran und die syrische Regierung bereiten Friedensgespräche in der kasachischen Hauptstadt Astana vor. Die türkische Darstellung, es gebe bereits einen Waffenstillstandsplan für ganz Syrien, wollte ein Kreml-Sprecher nicht bestätigen. Die Nachrichtenagentur Anadolu meldete, der Kampf gegen Terrororganisationen bleibe von der Vereinbarung aber ausgeschlossen. Der türkische Außenminister Cavusoglu erklärte, unmöglich sei ein Übergang zum Frieden unter Beteiligung von Syriens Präsident Assad, den die Opposition nicht akzeptieren werde.