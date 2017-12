Afghanistan und Pakistan haben die radikalislamischen Taliban zu Friedensgesprächen aufgefordert.

Die Außenminister beider Länder formulierten ihren Appell nach einem Treffen in Peking, das von der chinesischen Regierung organisiert worden war. Ziel sei ein umfassender Prozess des Friedens und der Versöhnung, betonten beide Politiker.



Vertreter der Taliban lehnen offizielle Gespräche mit der afghanischen Regierung bisher ab. Es gab jedoch mehrfach Kontakte auf Konferenzen in China, Japan und in Europa, wo unter anderen russische und iranische Gesandte vermittelten.



Die Taliban verüben in der jüngsten Vergangenheit in Afghanistan vermehrt Anschläge. Die USA und ihre NATO-Verbündeten hatten Ende 2014 ihren Kampfeinsatz dort beendet.

Diese Nachricht wurde am 26.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.