Führende Friedensforschungsinstitute fordern von der Bundesregierung, weniger Waffenexporte zuzulassen.

In ihrem Friedensgutachten rufen sie die Regierung dazu auf, die Ausfuhr von Rüstungsgütern strenger als bisher zu kontrollieren. Genehmigungen für Exporte an Kriegsparteien im Jemen müssten widerrufen werden. Waffenlieferungen an die Türkei sollten unterbrochen werden, zumindest so lange das Land gegen Völkerrecht verstoße.



Das Friedensgutachten wird seit 1987 regelmäßig von vier Instituten in Deutschland erstellt, darunter sind auch das Bonn International Center for Conversion und das Intstitut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik der Universität Hamburg.

Diese Nachricht wurde am 12.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.