Die jüngsten Vereinbarungen beider koreanischer Staaten für eine friedliche Zukunft werden in der nordkoreanischen Presse überwiegend positiv dargestellt.

Die staatliche Agentur KCNA in Pjöngjang meldet einen "Wendepunkt" und berichtet von einem offenen Austausch der Staatschefs bei ihrem gestrigen Treffen an der Grenze zwischen Nord- und Südkorea. Das Staatsfernsehen zeigte erstmals Bilder der Zusammenkunft. Im Zentralorgan der Arbeiterpartei Nordkoreas hingegen kritisiert ein Kommentar die Proteste konservativer Gruppen auf Seiten Südkoreas. Es handele sich dabei um ein "unentschuldbares Verbrechen", heißt es in dem Text.



Die russische Regierung meldete inzwischen ihren Anspruch an, bei den Verhandlungen über die künftigen Beziehungen der koreanischen Staaten mitzuwirken. Der stellvertretende Außenminister Morgulow sagte in Moskau, das traditionelle Sechs-Parteien-Format mit Nord- und Südkorea, China, Japan, den USA und Russland sei optimal dafür.

