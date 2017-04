2010 sei man bereits von Wittenberg nach Rom gelaufen - 500 Jahre, nachdem Martin Luther eine bedeutsame Tour nach Rom gemacht habe. Gelaufen wird in Teams von vier bis fünf Personen. "Wir laufen im Staffellauf", erklärt Vosseler. Mit dabei sind Menschen aus unterschiedlichen Nationen: "Ich bin auf meinen Etappen zum Beispiel mit einem Flüchtling aus Somalia unterwegs".

Heute machen die Läufer in Garmisch-Patenkirchen Station. Es folgen Etappen in Bayern und im Thüringer Wald, zum Abschluss dann geht es zu den Reformationsorten Eisenach, Eisleben und Wittenberg. Unterwegs sammeln die Läufer Spenden - nicht nur, um den Lauf zu finanzieren, sondern vor allem für eine Schule in Kenia.

