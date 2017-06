Lamya Kaddor ruft Muslime zu einem Friedensmarsch auf und setzt damit die mächtigen Islamverbände unter großen Zugzwang. Wenn Muslime aufgefordert werden, sich von islamistischen Terroranschlägen zu distanzieren und dagegen Position zu beziehen, reagieren die Verbände reflexartig abweisend. Der Terror habe nichts mit dem Islam zu tun. Doch das ist zu wenig. Immerhin beziehen sich die barbarischen Terroristen bei ihren Taten auf den Koran. Die Verbände könnten folglich gegen den Missbrauch ihrer Religion Stellung beziehen. Doch auch das tun sie kaum.

Kaddor verdient Respekt für ihren Mut, innerhalb der muslimischen Gemeinschaft in Deutschland immer wieder auf Missstände aufmerksam zu machen, für einen liberalen Islam zu werben, ja, dafür zu kämpfen. Es war stets ein unverhältnismäßiger Kampf für sie. Als sie den Liberal-Islamischen Bund gründete, spürte sie einen starken Gegenwind von Seiten der großen Islamverbände wie DITIB und Zentralrat der Muslime. Sie sprachen ihr die Kompetenz und Legitimation ab, für Muslime zu sprechen. Als in Nordrhein-Westfalen der islamische Religionsunterricht eingeführt wurde, wollten dieselben Verbände Kaddor als Lehrerin für dieses Fach nicht zulassen.

Lamya Kaddor ließ sich nicht entmutigen und konnte sich gegen die mächtigen Organisationen durchsetzen.

Nun setzt sie sie mit ihrem Aufruf zum Friedensmarsch unter großen Druck, ohne das zu beabsichtigen. Im Gegenteil: Sie hat die Demonstration bewusst als Privatperson angemeldet, damit die Islamverbände nicht sagen können, sie wollten nicht dem kleinen Liberal-Islamischen Bund hinterher laufen. Kaddor hat die Dachverbände eingeladen, sich dem Marsch anzuschließen. Den Aufruf hat bislang nur der Zentralrat der Muslime als einer der großen Verbände unterzeichnet. Der Chef des Zentralrats, Aiman Mazyek, lässt keine Gelegenheit aus, sich öffentlich gegen Gewalt auszusprechen, obwohl er in seinem Verband extremistische Mitglieder hat.

Der größte Moscheeverband DITIB möchte sich morgen entscheiden, wie er sich positioniert. Sicher wartet die Kölner Zentrale auf die Entscheidung, die in Ankara von der türkischen Religionsbehörde getroffen wird und nicht in Deutschland. Das braucht Zeit. Der Friedensmarsch wird also eher ein Stimmungsbild über das Verhalten der konservativen Islamverbände liefern. Er bietet ihnen eine Chance, sich klar zu positionieren. Sie könnten wie im Aufruf formuliert, den Islamisten entgegenrufen: "Ihr gehört nicht dazu". Doch dann müssten sie sich mit den Gewaltaufrufen im Koran auseinandersetzen. Ob sie das tun, darf stark bezweifelt werden.

Kemal Hür (Foto: privat)Kemal Hür, Jahrgang 1968, studierte Germanistik, Soziologie sowie Theater- und Filmwissenschaft an der FU Berlin. Nach Dolmetschertätigkeiten begann er im Jahr 2000 seine journalistische Laufbahn bei Radio Multikulti beim SFB/RBB. Ab 2005 arbeitete er auch für verschiedene Fernsehprogramme der ARD (Kontraste, Cosmo-TV, Abendschau, Stilbruch). Seit 2006 ist er Autor für verschiedene ARD-Hörfunkprogramme. Seit 2014 bearbeitet er für das Berliner Landesstudio von Deutschlandradio die Themenschwerpunkte Migration/Integration/Islam/Türkei.