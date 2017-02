Friedenspakt mit Farc-Rebellen Kolumbiens Präsident telefoniert mit Trump

Den Friedensnobelpreis hat Kolumbiens Präsident Santos erhalten, nun benötigt er Finanzhilfen für die Umsetzung der Vereinbarung mit den Farc-Rebellen. (NTB SCANPIX POOL)

Kolumbiens Staatschef Santos hat US-Präsident Trump um Unterstützung durch amerikanische Finanzhilfen zur Umsetzung des Friedenspakts mit den Farc-Rebellen gebeten.

In einem ersten Telefonat der beiden habe sich Trump dafür offen gezeigt, teilten Berater von Santos in Bogota mit. Die Regierung von Trumps Vorgänger Obama hatte 450 Millionen Dollar zur Unterstützung des Friedensabkommens zwischen Kolumbiens Regierung und der Farc in Aussicht gestellt. Der Kongress hat die Mittel aber noch nicht freigegeben. Einige konservative Abgeordnete machen weitere Zugeständnisse der linken Aufständischen zur Bedingung für ihre Zustimmung.