Die kanadische Schriftstellerin Margaret Atwood sieht in der politischen Gegenwart Parallelen zu den Dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts.

Sie sagte auf der Frankfurter Buchmesse, wie damals gebe es auch heute starke totalitäre Tendenzen - mit dem Unterschied, dass sie diesmal in den USA zu beobachten seien. Es gebe globale Umbrüche und einen schnellen gesellschaftlichen Wandel. Zitat: "Wir leben in einer Zeit des Aufruhrs".



Die 77-Jährige ist in diesem Jahr mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet worden und nimmt die Ehrung morgen in der Frankfurter Paulskirche entgegen.



Die Buchmesse ist seit heute für alle Besucher geöffnet. Sie dauert noch bis morgen Abend.