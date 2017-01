Er rate allen zu weniger Panik, schließlich sei Trump in der größten Demokratie der Welt gewählt worden. "Ich finde diese zum Teil hysterischen Reaktionen in Deutschland fehl am Platze." Merz betonte: "Die Deutschen haben in ihrer großen Mehrheit in der Vergangenheit reflexhaft positiv auf demokratische Präsidenten reagiert und reflexhaft abwehrend auf republikanische." Das habe sich in der Tat historisch meistens als falsch erwiesen. "Deshalb kann es heute sein, dass wir einen Donald Trump erleben, der bei seiner Amtseinführung eine gute Rede hält und es kann durchaus sein, dass von diesem Präsidenten noch manche gute Überraschung ausgeht."

