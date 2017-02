Front National Ermittlungsverfahren gegen Le Pens Büroleiterin

Marine Le Pen, Parteichefin des rechtsextremen Front National, gerät in der Betrugsaffäre zunehmend unter Druck. (picture alliance / dpa / Foto: © Azria Jean Claude)

Gegen die Büroleiterin der Front-National-Vorsitzenden Le Pen, Griset, ist ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Scheinbeschäftigung eingeleitet worden.

Ihr werde Vertrauensmissbrauch im Zusammenhang mit unrechtmäßig bezogenen Geldern des Europaparlaments zur Last gelegt, hieß es aus französischen Justizkreisen. Auch gegen einen Leibwächter sei ermittelt, aber kein Verfahren eingeleitet worden.



Die Front-National-Chefin und andere EU-Abgeordnete ihrer Partei sollen Mitarbeiter als parlamentarische Assistenten beschäftigt und entlohnt haben, obwohl diese in Wirklichkeit für die Partei arbeiteten. Dabei geht es um knapp 300.000 Euro, die falsch abgerechnet wurden. Am Montag war die Parteizentrale ein zweites Mal durchsucht worden.