Im französischen Lille setzt der rechtsextreme Front National heute seinen Parteitag fort.

Die Vorsitzende Le Pen will eine Öffnung ins bürgerliche Lager erreichen und einen neuen Namen für die Partei vorschlagen. Zudem stellt sie sich zur Wiederwahl als Vorsitzende. Es gibt keinen Gegenkandidaten.



Gestern hatte sich die Partei-Basis für einen EU-skeptischen Kurs ausgesprochen. In Lille wurden die Ergebnisse einer Mitgliederbefragung vorgestellt. Demnach fordern 90 Prozent ein Referendum über einen Ausstieg Frankreichs aus der EU. Zudem hatte der frühere Chefstratege von US-Präsident Trump, Bannon, eine Rede gehalten und für eine weltweite, ultrarechte Bewegung geworben. Diese soll sich nach Bannons Worten gegen das Establishment, die Banken und die Presse richten. Der 64-Jährige reist derzeit durch Europa und hatte in dieser Woche auch die Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Weidel, getroffen.

Diese Nachricht wurde am 11.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.