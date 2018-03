Der Front National fordert eine Neuverhandlung der Europäischen Verträge.

Der stellvertretende Parteichef Nicolas Bay sagte im Dlf, Frankreich müsse zum Schutz seiner Wirtschaft Zölle erheben und die Währung abwerten können. Nach seinen Worten ist der Euro aus französischer Sicht überbewertet. Aus diesem Grund weise die Handelsbilanz ein Defizit von 60 Milliarden Euro aus. Um die Exporte anzukurbeln, müsse es deshalb möglich sein, die Währung an die französische Wirtschaft anzupassen. Vor unfairer Konkurrenz müsse man sich zudem durch Zölle schützen können.



Ein "Frexit" - also ein Ausstieg Frankreichs aus der EU nach britischem Vorbild - steht laut Bay nicht zur Debatte. Allerdings forderte er mehr Souveränität der Nationen. Seine Partei wolle ein zwischenstaatlich organisiertes Europa. Es müsse Schluss sein mit einem System, in dem die EU-Kommission ohne Legitimation anstelle der Völker entscheide.



Am Wochenende findet in Lille ein Parteitag des Front National statt. Dabei will Partei-Chefin Le Pen unter anderem einen neuen Namen für die rechtspopulistische Partei durchsetzen und deren "Neugründung" auf den Weg bringen.



Das Interview im französischen Originalton können Sie hier (Audio) nachhören.

Diese Nachricht wurde am 09.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.