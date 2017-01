Frontex Einsatzgruppe für Abschiebung von Flüchtlingen nimmt Arbeit auf

Abschiebungen von abgelehnten Asylbewerbern sollen künftig schneller durchgesetzt werden (AFP / Daniel Roland)

Die EU-Grenzschutzbehörde Frontex hat ihre neue Einsatzgruppe zur beschleunigten Abschiebung von abgelehnten Asylbewerbern gestartet.

Wie die Europäische Kommission in Brüssel mitteilte, können die Experten zur Unterstützung von EU-Mitgliedstaaten entsandt werden. Notfalls könnten sie auch in Drittstaaten tätig werden. Der neuen Einheit sollen mittelfristig bis zu 690 Beamte angehören. EU-Migrationskommissar Avramopoulos sagte, mit schnelleren Abschiebungen wolle man die Anreize für eine irreguläre Einwanderung in Europa verringern. - Im vergangenen Jahr koordinierte Frontex nach eigenen Angaben die Rückführung von 10.700 Flüchtlingen.