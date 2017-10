Der frühere Bundespostminister Wolfgang Bötsch ist tot.

Der CSU-Politiker starb im Alter von 79 Jahren in Würzburg. Bötsch war von 1993 bis 1997 letzter Ressortchef für Post und Telekommunikation. Er setzte die Umwandlung von Telekom, Postbank und Postdienst in Aktiengesellschaften. In der Folge wurde das Ministeramt abgeschafft. 2005 kehrte der Jurist der Politik den Rücken und arbeitete in einer Anwaltskanzlei in Frankfurt.