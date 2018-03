Der frühere SS-Buchhalter Gröning ist tot.

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover bestätigte, man habe ein Schreiben von Grönings Anwalt erhalten, nach dem er am Freitag in einem Krankenhaus gestorben sei. Der 96-Jährige war 2015 wegen Beihilfe zum Mord in mindestens 300.000 Fällen zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Seine Strafe hatte er noch nicht angetreten. Zuletzt stellte Gröning ein Gnadengesuch an die niedersächsische Justizministerin Havliza, über das sie bis Ende dieser Woche entscheiden wollte.

