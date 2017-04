Die führenden Wirtschaftsinstitute rechnen mit einem weiteren Wachstum der deutschen Wirtschaft.

Wie aus dem Frühjahrsgutachten für die Bundesregierung hervorgeht, soll das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 1,5 Prozent und im kommenden Jahr um 1,8 Prozent zulegen. Im Herbstgutachten war die Prognose noch etwas zurückhaltender. Zudem gehen die Forscher davon aus, dass die Arbeitslosenquote in diesem Jahr auf 5,7 Prozent sinkt. Einen großen Anteil an der positiven Entwicklung habe der private Konsum, hieß es. - Gefahren sehen die Ökonomen dagegen im protektionistischen Kurs der USA und den Verhandlungen über den EU-Austritt Großbritanniens. Das Frühjahrsgutachten wurde von fünf Instituten erstellt.