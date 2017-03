Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Marx, zeigt sich beunruhigt über weltweiten Rechtspopulismus und Nationalismus.

Ein derartiges Anwachsen solcher Bewegungen habe er nicht erwartet, sagte Marx zum Auftakt der Frühjahrsvollversammlung in Bergisch Gladbach. Die Kirche müsse in dieser Situation immer auf der Seite der Freiheit stehen. Marx wandte sich zugleich gegen Abschiebungen nach Afghanistan und erklärte,

eine Rückführung von Flüchtlingen in eine Situation von Krieg und Verfolgung sei unzumutbar. Angesichts der Debatte um mehr Verantwortung für Laien in der katholischen Kirche meinte Marx, dies sei nicht der richtige Weg. Es gehe vielmehr um ein neues Miteinander von Priestern und Laien.